С 1 февраля до Ключ-Камышенского Плато в Новосибирске можно будет доехать на троллейбусе №8

Дополнительный вид транспорта запустят уже завтра.

С 1 февраля троллейбус № 8 будет обслуживать остановку «Ключ-Камышенское плато». Маршрут «Затулинский ж/м – ТЭЦ-5» теперь будет включать в себя участок улицы Выборной от остановки «ТЭЦ-5» до ул. Ключ-Камышенского Плато и далее до остановки «Ключ-Камышенское плато».

После увеличения протяженности этот маршрут станет вторым по длине в Новосибирске (после троллейбуса № 24), его длина составит 49 км. На новом маршруте будут работать 28 современных троллейбусов.

Напомним, что в Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов.