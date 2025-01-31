Суд вынес приговор жителю Новосибирской области за незаконную рубку трех берез

Общая сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.

Купинский районный суд Новосибирской области особым порядком рассмотрел уголовное дело против Константина Чумакина, обвиняемого по пункту "г" части 2 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка леса в крупном размере).

По материалам следствия, 9 октября 2024 года днём, с целью заготовки дров на зиму, Чумакин отправился в государственный лес на трехколесном мотороллере с бензопилой и спилил три березы, которые впоследствии разделил на чурки и распорядился по своему усмотрению.

Объем вырубленной древесины составил 1,76 м3, стоимость 59691 рубль, что считается крупным размером.

В суде Чумакин полностью признал вину.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Гражданский иск частично удовлетворен: Чумакин должен возместить ущерб в пользу бюджета Купинского района Новосибирской области на 59691 рубль.

Напомним, что в Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов.