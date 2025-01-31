Тридцать лет брака отметила семья Козляченко, которые три года любили на расстоянии

Они познакомились в институте.

25 января в Дворце бракосочетания Новосибирска Почетная книга юбиляров обрела новую важную запись о праздновании жемчужного юбилея Елены Владимировны и Олега Николаевича Козлянченко.

Соединив свои судьбы три десятилетия назад, они сумели сохранить свою любовь и преданность друг другу. Их семейная история служит главным примером для их талантливой дочери Софьи.

Олег Николаевич и Елена Владимировна встретились в 1992 году в Омском государственном университете путей сообщения, где обучались заочно, так как проживали в разных городах: Олег в Барабинске, Елена в Новосибирске. Их отношения на расстоянии длились три года, и в 1995 году пара официально оформила свои отношения.

Рождение дочери Софьи стало светлым событием для обоих родителей. Когда ей было всего 21 день, она сопровождала их на защиту диплома. Софья выросла замечательной, окончила НГПУ по специальности «Журналистика». Её достижения, включая победу в международном конкурсе «Мисс Русское Радио» в 2019 году, вызывают гордость у родителей.

Годы шли, и хотя жизнь иногда была непростой, Елена Владимировна всегда могла полагаться на поддержку и опору любимого мужа в любых жизненных ситуациях.

Тридцатилетие их семейной жизни говорит о заботе, терпении, понимании и любви друг к другу. Этот союз создал среду, в которой тепло и надежно. Жемчужная свадьба символизирует чистоту, благородство и стабильность брачных отношений.

Под звуки свадебного марша они вошли в зал, и Олег Николаевич с Еленой Владимировной вновь сказали друг другу «Да!» и поставили подписи в Почетной книге юбиляров.

Представитель Дворца бракосочетания Ольга Авдеенко выразила юбилярам поздравления и вручила Олегу Николаевичу памятный адрес, пожелав им беречь их крепкий союз. Елена получила от супруга нежный подарок — кольцо с жемчугом.

Поздравляем супругов Козлянченко с их 30-летним юбилеем совместной жизни! Желаем, чтобы в их доме всегда была добрая и комфортная атмосфера, счастье не покидало их, а любовь и поддержка укреплялись.

Напомним, что в Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов.