Новосибирец и серебряный призер Олимпиады покинул шоу «Титаны» на ТНТ

Гимнаст Иван Стретович не справился с испытанием и ушел с проекта.

9 февраля на телеканале ТНТ вышел очередной выпуск шоу "Титаны", в котором лучшие атлеты страны продолжили испытания, связанные с искусственным интеллектом, проведенные в предыдущем эпизоде. Для гимнаста из Новосибирска Ивана Стретовича это испытание оказалось финальным — он покинул проект.

"С балкона кажется, что высота не так уж велика. Но когда я поднялся на платформу и увидел, как высоко, вообще не представлял, как можно туда допрыгнуть," — поделился своими впечатлениями новосибирец.

Чтобы выявить аутсайдеров, искусственный интеллект назначил капитанам команд с наименьшими результатами дополнительное испытание — мах гирями. На дуэль с Даниилом Ейбогом вышел Никита Крюков, который оказался сильнее. Иван Стретович был разочарован результатом, но принял поражение с достоинством.

"Это соревнование, и мы с командой не справились. Испытания искусства интеллекта отличаются от всего, что мы знали," — прокомментировал Иван.

Для новосибирского гимнаста это был первый опыт участия в телевизионном шоу, и он остался доволен.

В проекте продолжили участие и два новосибирца — Анна Кикина и Роман Власов. Останется ли им по силам испытания искусственного интеллекта, зрители узнают это 16 февраля в 21:00 на ТНТ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали экс-чиновника Георгия Жигульского.