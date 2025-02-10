Суд постановил приговор жителю Новосибирской области за причинение смерти по неосторожности

Мужчина толкнул собутыльника, тот неудачно упал и умер через несколько дней.

Судом установлено, что в один из дней с 1 по 5 июля 2024 года подсудимый распивал спиртные напитки со знакомым, и между ними возник конфликт, спровоцированный самим подсудимым. Он резко толкнул своего "обидчика" обеими руками в грудь, что привело к тому, что тот потерял равновесие и упал, ударив левый бок живота о ступени крыльца и деревянную скамью. Пострадавший получил травмы и скончался 8 июля 2024 года.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие прямой связи между серьезными телесными повреждениями и смертью мужчины. Подсудимый не признал своей вины и отказался давать показания на суде, воспользовавшись статьёй 51 Конституции РФ. В итоге, суд назначил ему наказание в виде одного года исправительных работ с испытательным сроком один год и удержанием 10% от его заработной платы в доход государства. Бакшеев был освобождён из зала суда.

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