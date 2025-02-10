В Новосибирской области разработан проект Закона о льготах при посещении учреждений культуры

Льготы будут распространяться на всех членов семьи участника специальной военной операции, в том числе родителей.

По инициативе прокуратуры был разработан проект закона, касающегося положений о льготах в сфере культуры. На сегодняшнем заседании правительства Новосибирской области был рассмотрен и поддержан проект изменений в ст. 22.1 Закона "О культуре в Новосибирской области".

Этим законопроектом предлагается отнести участников специальной военной операции и их семей к категориям граждан, которые имеют право на льготы при посещении платных мероприятий, организованных культурными учреждениями, находящимися в ведении области.

Проект закона разработан с учётом предложений прокуратуры и обращений граждан, нацеленных на расширение льгот на всех членов семьи участников специальной военной операции. Данная инициатива будет обсуждена Законодательным Собранием Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали экс-чиновника Георгия Жигульского.