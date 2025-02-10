Житель Новосибирской области погасил долг в 167 тысяч рублей, чтобы улететь в теплые края

Мужчина из Маслянинского района.

Постановление судебного пристава об ограничении выезда должника из России заставило гражданина полностью погасить задолженность в 167 000 рублей. Против 41-летнего мужчины были возбуждены два исполнительных производства в интересах юридического лица. Судебные органы установили, что у него нет имущества, подлежащего аресту, и он официально безработный, живет с родителями. Должник избегал уплаты долгов и не отвечал на звонки.

Недавно он пришел на прием, чтобы закрыть задолженность и снять запрет на выезд. По словам мужчины, он приобрел билеты на отдых за границей, но волновался, что пограничники его не пропустят из-за долга. В итоге он погасил основную сумму в 167 тысяч рублей и исполнительский сбор в 11,5 тысяч рублей за один день. После поступления средств все ограничения были сняты.

Важно отметить, что при оплате задолженности ограничения не отменяются автоматически. Рекомендуется планировать 3-5 рабочих дней для обработки перевода. Как только судебный пристав увидит поступление, он отменит все ранее наложенные ограничения и сообщит об этом пограничникам. Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области советует гражданам погашать долги через официальный сайт ГУФССП России или на Госуслугах. Помните, что своевременная оплата долга может предотвратить принудительные меры.

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