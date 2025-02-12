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общество

Новосибирцы активно раскупают билеты на концерт Шамана

Фото: соцсети Ярослава Дронова

19 февраля артист выступит в Сибирь-Арене.

Популярность российского патриотического исполнителя Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) продолжает ставить рекорды. Билеты разбирают стремительно, несмотря на достаточно высокую ценовую категорию – от 3,5 до 6 тысяч рублей.

Его новая сольная программа «Победа!» включает такие популярные композиции, как «Встанем», «Я русский», «Моя Россия» и другие, ставшие любимыми для миллионов зрителей.

Напомним, что эксперты уже начали обсуждать общественное явление под названием «шаманомания». Публика рассматривает Ярослава Дронова как не только талантливого артиста, но и человека с уникальной харизмой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что каждый посетитель Ювелирной Сибири может выиграть серьги с 12 бриллиантами.

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Дарья Лапина
Журналист

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