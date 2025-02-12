Охотник-браконьер из Новосибирской области заплатил за убитого лося 560 тысяч рублей

40-летний сибиряк убил животное в природном заказнике «Кирзинский».

40-летний житель Новосибирской области поплатился штрафом в 560 тысяч рублей за браконьерство, убив лося в природном заказнике «Кирзинский». В начале прошлого года его привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Суд назначил ему штраф и конфискацию оружия.

С целью побудить осужденного выполнить решение суда, судебный пристав наложил арест на его банковские счета и запретил регистрационные действия в отношении его имущества. После применения мер принудительного характера мужчина полностью выплатил ущерб. Кроме этого, из-за просрочки с погашением долга ему пришлось заплатить почти 40 тысяч рублей в виде исполнительского сбора.