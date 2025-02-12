В Новосибирске мужчина помог раскрыть убийство у него дома

Инцидент произошел вечером 26 октября 2022 года на улице Татьяны Снежиной.

В Новосибирске 43-летний безработный не смог избежать наказания за убийство своего гостя. Преступление произошло вечером 26 октября 2022 года.

Накануне безработный ушел на гулянку, к нему пришла любовница, и они начали пить. Вскоре ее трезвый сожитель пришел, стал уговаривать её вернуться, что привело к конфликту. Хозяин квартиры схватил кухонный нож и ударил соперника в сердце.

Младший брат пришел проведать своего пьяного родственника через несколько часов, увидел пьяную женщину и безжизненное тело на полу, после чего запер всех в квартире и вызвал скорую помощь. Следователи завели уголовное дело по факту убийства.

Подозреваемый был помещен в СИЗО, и в сентябре прошлого года Октябрьский районный суд приговорил его к 9 годам и 6 месяцам строгого режима. Осужденный оспорил этот приговор.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирцу предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы бывшей жены.