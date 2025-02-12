В Новосибирске родителей дошколят приглашают на городское родительское собрание

Оно состоится уже сегодня, 12 февраля.

Департамент образования мэрии города Новосибирска приглашает на онлайн-родительское собрание под названием «Начало комплектования дошкольных образовательных учреждений», которое пройдет на платформе VKВидео.

В рамках мероприятия выступят:

Рамиль Ахметгареев, начальник департамента образования мэрии Новосибирска;

Елена Диринг, начальник отдела дошкольного образования управления общего и дополнительного образования мэрии Новосибирска;

Виктория Тимофеева, заведующая детским садом № 14.

Спикеры представят информацию о процессе комплектования и зачисления детей в дошкольные образовательные учреждения, который проходит ежегодно с 1 марта по 31 августа, а также ответят на вопросы родителей.

Дата мероприятия: 12 февраля 2025 года в 16:30. Подключиться можно по ссылке.

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