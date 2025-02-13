Любовь с первого взгляда. Семья Гребенкиных из Новосибирска отпраздновала юбилей семейной жизни

Они познакомились у библиотеки, а 25 лет назад поженились.

8 февраля в Дворце бракосочетания Новосибирска проведена торжественная церемония, посвященная 25-летнему юбилею Александра Борисовича и Натальи Валерьевны Гребенкиных.

Если пара была предназначена друг другу, судьба их непременно сведет. Так и случилось с юбилярами, которые встретились 8 марта 1997 года рядом с Центральной районной библиотекой им. М.В. Ломоносова, в компании друзей. В тот момент Наталья поняла, что Александра ей суждено любить. Она сказала подруге, что этот молодой человек станет ее мужем. Как призналась Наталья Валерьевна: «Когда меня спрашивали, почему я так решила, я не могла объяснить, но была уверена, что это так! Это было мгновение озарения, и я знала, что так и будет!» Они встречались три года, но утешение пришло, когда Наталья решила предложить ему стать ее мужем.

4 февраля 2000 года Александр и Наталья официально зарегистрировали свои отношения, и в этот миг впервые назвали друг друга мужем и женой. Венчание в Соборе Александра Невского также произошло в этот день.

Их союз крепок и гармоничен, супруги показали, что любовь может быть сохранена на протяжении 25 лет без утрат счастья. Их счастье подтверждается двумя замечательными дочерьми Ириной и Викторией. Александр Борисович и Наталья Валерьевна с гордостью носят титулы бабушки и дедушки, у них две внучки — Эмилия и Майя.

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