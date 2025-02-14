Гендиректор «Сибстекла» в Новосибирске заявил, что повышение ставки экосбора ускорит переход к экономике замкнутого цикла

В 2024 году стеклотарные заводы РФ изготовили 14 млрд единиц продукции и заинтересованы вернуть отслужившие свой срок стеклоизделия в хозяйственный оборот.

Генеральный директор ООО «Сибирское стекло», председатель Комитета по развитию производства и потребления стеклянной тары Ассоциации «СтеклоСоюз» Антон Мор принял участие в дискуссии «Реализация расширенной ответственности производителя – итоги года глазами утилизатора». Обсуждение состоялось на заседании Комиссии по утилизации Совета по развитию экономики замкнутого цикла и экологии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе ООО «Сибирское стекло».

По оценке Антона Мора, в 2024 году стеклотарные заводы РФ изготовили 14 млрд единиц продукции и заинтересованы вернуть отслужившие свой срок стеклоизделия в хозяйственный оборот.

– При установленном в 2024 году нормативе утилизации в 25 %, сбор стекольных отходов из общей массы твердых коммунальных отходов показал значительный рост. Ранее работа с вторичным стеклом велась по остаточному принципу, считая его невыгодным. Однако сейчас стеклобой стал одной из ключевых категорий, – отмечает Антон Мор.

Отечественные производители машиностроительного оборудования предлагают решения для утилизации стеклянных отходов и развивают соответствующие технологии. Увеличение ставок экологического сбора станет еще одним фактором, ускоряющим создание инфраструктуры для сортировки ТКО, строительства мусоросортировочных комплексов и утилизационных мощностей, которых в стране пока недостаточно, особенно это актуально для Урала и Сибири.

Антон Мор также указал на высокие транспортные расходы на вывоз ТКО из отдаленных регионов, а также на рост ключевой процентной ставки Центробанка, который ограничивает инвестиции в систему обращения с отходами.

Напомним, что в четвертом квартале 2024 года на «Сибстекле» завершилось строительство технологического комплекса по обработке стеклоотходов, который может перерабатывать 132 тысячи тонн вторсырья в год. В то же время на предприятии успешно проводились промышленные испытания, что позволило увеличить долю вторичного сырья в производстве коричневой тары до исторического рекорда в 80 %.

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