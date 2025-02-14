Штормовой ветер «снес» остановки и мусорные баки в Новокузнецке

Порывы ветра, по данным синоптиков, достигли 25 метров в секунду.

В Новокузнецке в ночь с 13 на 14 февраля ветер достиг сильных порывов, которые, по информации метеорологов, доходили до 25 метров в секунду. Шторм стал причиной множества неудобств для местных жителей, о чем сообщает vse42.ru.

В результате стихии часть Новобайдаевского микрорайона осталась без электроэнергии. Без света остались дома на проспекте Шахтеров, а также на улицах Зорге и Новобайдаевской.

В соответствии с сообщениями местных жителей в социальных сетях, в Новоильинском районе на улице Косилова разрушились остановочные павильоны. Кроме того, в различных дворах города были разбросаны мусорные контейнеры.

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