В Банк России поступило почти 800 жалоб на кибермошенничество от жителей Новосибирской области

В 2024 году в Банк России поступило почти 800 жалоб от жителей Новосибирской области на кибермошенничество. Это в 1,6 раза больше, чем в прошлом году.

80% жалоб связаны с банковскими операциями, включая случаи несанкционированного оформления кредитов и использования персональных данных. По данным Сибирского главного управления Банка России, увеличилось число блокировок переводов и счетов. Банк при подозрении на мошенничество может блокировать карты и доступ к онлайн-банкингу, а переводы на связанные с мошенничеством счета приостанавливаются на два дня.

Более 100 жалоб поступило от граждан, на которых мошенники пытались оформить микрозаймы, создавая личные кабинеты на сайтах микрофинансовых организаций. В некоторых случаях люди узнавали о долгах только после обращений служб взыскания.

С 1 марта жители Новосибирской области смогут оформить самозапрет на кредиты и займы через портал «Госуслуги», а с 1 сентября такая услуга станет доступна в МФЦ. Остальные жалобы касались случаев взлома учетных записей и фишинга.