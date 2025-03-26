Магнитные бури в марте и апреле 2025 года – чего ждать: прогнозы специалистов СГУГиТ

Специалисты Сибирского государственного университета геосистем и технологий дали оценку влияния предстоящих магнитных бурь.

В ближайшие дни Землю ожидает слабая магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), 26 марта прогнозируются возмущения магнитосферы класса G1. Уже 27 и 28 марта геомагнитная обстановка стабилизируется.

В апреле активность Солнца возрастёт: с 5 по 14 апреля возможны серии слабых магнитных бурь (G1), особенно 5, 8–10 и 22–24 числа.

Как бури влияют на людей и технику?

Воздействие магнитных бурь на самочувствие индивидуально, но для большинства людей оно не критично. Однако возможны сбои в работе радиосвязи, GPS/GLONASS – например, помехи в телефонии или неточности в навигации. Серьёзные нарушения (отключение спутников, перебои связи) вероятны только при бурях класса G3 и выше.

Комментарий специалиста:

– Сейчас Солнце находится в 25-м 11-летнем цикле активности и движется к его пику, что объясняет расширение географии полярных сияний, которые были зафиксированы в последние два года – теперь их можно наблюдать даже в регионах, где они раньше были редкостью. Влияние магнитных бурь на здоровье человека часто преувеличивают. Гораздо заметнее может оказаться их воздействие на технологии – от навигации до энергосистем. Магнитные бури, которые мы ждём в апреле, не вызывают опасений и по этому пункту. Важно помнить, что это явление в целом – естественный процесс, – отмечает Людмила Горохова, специалист УНЦ «Планетарий» СГУГиТ.

Кроме того, повышенная солнечная активность расширяет зону полярных сияний – теперь их можно наблюдать даже в регионах, где они раньше были редкостью.