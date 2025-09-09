Спорт, память, здоровье, карьера: чем участники выборов в Новосибирске завлекали аудиторию в минувшие выходные

Спорт, патриотизм, память, благотворительность, экология, молодежь, здоровье, карьера, музыка – все это не просто красивые слова, это то, как провели последние выходные перед голосованием кандидаты в новосибирский горсовет и региональное Заксобрание. Какие темы и места встреч с избирателями они выбрали для последних выходных перед началом выборов, разобрался Сиб.фм.

«Единая Россия»: здоровье, спорт и собаки

Главным событием в Новосибирске 6-7 сентября стал традиционный полумарафон имени Раевича на Красном проспекте. В этом году он прошел на неделю раньше срока – как раз из-за Единого дня голосования. Среди 15 тысяч участников забега отметился и железнодорожник Владимир Холодцов, активист Первомайского отделения «Единой России», который занимается бегом уже два года.

«Мне близки цели фестиваля – объединить разные поколения вокруг идеи здорового образа жизни через популяризацию бега. Это – сохранение и развитие спортивных традиций», – пишет Холодцов на сайте партии.

Также на минувших выходных в парке «Березовая роща» под «медвежьим» флагом прошел еще один фестиваль спорта. Там выступили не только спортивные и танцевальные коллективы, но и прошли показательные выступления кинологов.

«Фестиваль крайне важен – он пропагандирует здоровый образ жизни и показывает многообразие талантов подрастающего поколения», – сказал секретарь местного отделения «Единой России» Дзержинского района Сергей Капишников.

КПРФ: Правда и только Правда

Последние выходные перед голосованием новосибирские коммунисты отметили лазерным шоу над Центральным парком, где проходил очередной «День Правды». Этот патриотический фестиваль депутат Госдумы Ренат Сулейманов в свое время назвал одной из главных традиций новосибирских коммунистов. В августе прошло несколько «Дней Правды» в разных районах города и под разными лозунгами. Конкретно этот праздник первый секретарь Новосибирского обкома Анатолий Локоть приурочил к 80-летию победы над Японией – 3 сентября, напомним, считается днем окончания Второй мировой войны.

В это воскресенье в Новосибирск приехал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ Казбек Тайсаев. В своем выступлении он подчеркнул, что сегодня нет задачи важнее, чем выполнение целей СВО, поблагодарил новосибирцев за активное участие в жизни партии и напомнил о том, что именно новосибирцы в 2014 году первыми рассказали миру о том, что происходит на Донбассе.

Программа фестиваля включала также дискуссионную площадку, на которой обсуждалось применение советского опыта в современной России. В ходе обсуждения депутаты пришли к выводу, что людям сегодня нужны, в первую очередь, социальные гарантии и уверенность в завтрашнем дне.

«Справедливая Россия»: благотворительность и велосипеды

Основной локацией справедливороссов в это воскресенье стала Михайловская набережная, где проходила благотворительная акция «Подари надежду». Она отметилась спортивными состязаниями (в том числе велопробегом), ярмарками, кулинарными конкурсами и так далее.

Все собранные средства, по заявлению организаторов, будут направлены на помощь детям с онкологией. Только в Новосибирской области, по данным медицинских организаций, каждый год регистрируется около ста новых случаев онкологических заболеваний у детей. Чтобы помочь детям и их близким, гости фестиваля могли не только оказать материальную помощь, но и стать донорами костного мозга.

«Это шанс подарить жизнь человеку, отчаянно нуждающемуся в пересадке. Если вам от 18 до 35 лет, ваш вес превышает 50 кг, и вы здоровы и готовы посвятить время спасению чьей-то жизни, мы ждем вас!», – отмечают устроители акции.

ЛДПР: молодежь, карьера и музыка

Свой последний предвыборный уик-энд либерал-демократы запустили еще в пятницу, в день визита в Новосибирск лидера партии Леонида Слуцкого. Одновременно с этим в лофт-парке «Подземка» стартовал молодежный фестиваль «Студент будущего», где собрались начинающие специалисты, молодые предприниматели и эксперты, готовые поделиться знаниями и опытом.

Одной из основных тем фестиваля стало трудоустройство – HR-специалисты учили грамотно создавать резюме и уверенно проходить собеседования. С теми, кто еще определялся с тем, куда ему пойти, работали карьерные консультанты.

Депутаты от ЛДПР вступили в прямой диалог с гостями, обсуждая с ними новые идеи, влияющие на будущее города.

Кроме того, партия на выходных организовала несколько музыкальных площадок в разных районах города, включая Первомайский сквер.

«Новые люди»: стильно, модно, экологично

Для «Новых людей» воскресенье стало днем экологического фестиваля, который они провели неподалеку от своего адреса – на площадке перед ТРЦ «Аура». Вместе с ними организаторами фестиваля выступил фонд «Экосфера».

Одним из главных событий стал своп – обмен вещами, которые могли начать вторую жизнь в новых руках: одеждой, книгами, растениями, игрушками и так далее. Рядом с основной площадкой была организована специальная игровая зона и для братьев наших меньших.

По словам лидера «Новых людей» в Новосибирской области Дарьи Карасевой, новосибирцы с каждым годом проявляют все больше интереса к экологии. «А мы продолжаем работу на уровне Законодательного собрания: внедряем глубокую переработку отходов и контролируем, чтобы предприятия минимизировали вред природе», – подчеркнула она, напомнив о том, что недавно вступивший в силу региональный закон об экопросвещении разработали именно ее сопартийцы.

