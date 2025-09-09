82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 08:21
пробки
6/10
погода
+8.2°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
сегодня 07:18
общество

В Новосибирской области началась массовая вакцинация от гриппа

Фото: Сиб.фм

К началу сентября в регионе привились более 191 тысяч человек — около 7% населения.

Среди привитых — 136 тыс взрослых и свыше 55 тыс детей. План вакцинации выполнен на 12% для детей и на 11% для взрослых.

Для кампании завезено почти 800 тыс доз вакцин: «Совигрипп» и «Флю-М» — для взрослых, «Ультрикс Квадри» — для детей и беременных.

ВОЗ рекомендует использовать трёх- и четырёхвалентные препараты с актуальными штаммами вируса, в том числе A/H3N2, который может представлять наибольшую угрозу.

Напомним, что в Новосибирской области от клещевого энцефалита привили 369 тысяч человек.

Валерия Митрохина
Журналист

