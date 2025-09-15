В Новосибирске открыли современный футбольный манеж в школе

В Дзержинском районе на территории школы № 177 состоялось открытие современного футбольного манежа.

Новая спортивная арена была построена на частные инвестиции в размере 135 миллионов рублей.

Общая площадь комплекса составляет 2600 квадратных метров. Его ключевая особенность — гибкая планировка: внутреннее пространство позволяет разместить четыре тренировочных поля размером 15 на 30 метров каждое или трансформировать их в одно полноразмерное поле для проведения соревнований.

Режим работы манежа разделён. В первую половину дня он будет использоваться для уроков физкультуры и бесплатных секций для учащихся школы. Вечером и в выходные дни арена станет доступна для аренды городскими футбольными клубами и любительскими командами.

Ожидается, что новый спортивный объект станет центром развития детского и массового футбола в районе, предоставив юным спортсменам возможность для круглогодичных тренировок в комфортных условиях.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в новосибирской школе №177 построили четыре футбольных поля.