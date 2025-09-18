В Новосибирской области требуют запретить на вылов раков до конца 2025 года

Минсельхоз России планирует временно ограничить промышленный вылов раков в водоёмах Западной Сибири, включая Новосибирскую область.

Российское Министерство сельского хозяйства разработало предварительный указ, предусматривающий введение запрета на коммерческий отлов раков в озёрах Западно-Сибирского рыбохозяйственного района. Ограничение планируется ввести в действие до конца 2025 года.

В документе указывается, что данное решение опирается на положения закона "О рыболовстве и охране водных биоресурсов". При разработке проекта учитывались советы научного совета Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Следовательно, в случае утверждения данного приказа, отлов раков в коммерческих масштабах на территории Новосибирской области и прилегающих областей будет временно приостановлен.