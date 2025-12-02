Андрей Костин: направим на дивиденды до половины от чистой прибыли за 2025 год

Группа ВТБ планирует выплатить дивиденды по итогам 2025 года, их размер может составить от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале, сообщил глава банка Андрей Костин в интервью агентству Reuters в преддверии Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

"Заплатим. Не знаю, 50% либо чуть меньше, но будем платить", — сказал Костин. При этом банкир уточнил, что пока топ-менеджмент не рассчитал, сколько дивидендов будет выплачено по итогам 2025 года.

"Высчитаем, сколько нам по капиталу надо, и не меньше четверти чистой прибыли заплатим. От четверти до половины будут дивиденды", — отметил Костин.

По его мнению, дивидендная доходность должна быть сопоставима с процентами по депозитам банков. "Рост акций сейчас ограничен геополитическими рисками. Рынок будет постоянно дергаться в зависимости от ежедневных новостей. Поэтому мы больше рассчитываем на повышение привлекательности акций с точки зрения дивидендной доходности", — сказал Костин.

Группа ВТБ по итогам 2025 года рассчитывает получить чистую прибыль на уровне около 500 млрд рублей.