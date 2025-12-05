НОВИКОМ победил в Зимнем интеллектуальном кубке

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) одержал уверенную победу в зимнем этапе турнира «Интеллектуальный кубок-2025», завоевав звание «Самый интеллектуальный банк» и опередив команды крупнейших финансовых организаций страны. Этот успех обеспечил НОВИКОМу выход в финал турнира и шанс вновь побороться за главный трофей года.

Команда банка участвует в Интеллектуальном кубке с 2018 года и неизменно подтверждает статус одного из сильнейших игроков турнира. За это время банковские эрудиты неоднократно становились триумфаторами сезонных этапов, демонстрировали лучший результат среди всех корпоративных команд и дважды завоевывали главный приз – в финалах 2022 и 2024 годов.

Прошлый год стал для команды банка особенно результативным: НОВИКОМ выиграл весенний этап в банковской номинации, а осенью получил специальный приз за наибольшее число очков среди всех играющих команд. В финале банк вновь подтвердил лидерство, завоевав главную награду. Победа в зимнем этапе 2025 года продолжила серию ярких побед НОВИКОМа и открыла путь к итоговому соревнованию, где ведущие банки страны поборются за право называться самым интеллектуальным банком 2025 года.

«В НОВИКОМе уверены, что люди — ключевой ресурс и главное конкурентное преимущество. Именно благодаря вовлеченности, компетентности и желанию расти наших сотрудников мы достигаем высоких результатов. Победа команды банка в интеллектуальном кубке — еще одно подтверждение того, что мы можем решать самые сложные задачи, объединяя усилия», — отметила старший вице-президент НОВИКОМа Ольга Карасева.

«Интеллектуальный кубок» — лицензированный турнир, проводимый по правилам спортивного «Что? Где? Когда?» с элементами одноименной телевизионной игры. Соревнование проводится с 2015 года и включает четыре этапа — весенний, летний, осенний и зимний. Победители этапов встречаются в финале, где разыгрывается главный приз года. В играх принимает участие порядка 30 корпоративных команд, представляющих крупнейшие российские банки, компании финансовой сферы, ТЭК, нефтегазовой отрасли, а также транспортные и логистические компании.

