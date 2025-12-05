T2 вновь дарит новогодние подарки – теперь каждому

Т2, российский оператор мобильной связи, подготовил подарки для всех. В честь Нового года компания дарит их не только своим абонентам, но и клиентам других операторов. Пользователи получат три случайных подарка из обширного списка: от цифровых подписок и гигабайтов до скидок в популярных магазинах, сертификатов на тысячи рублей и ювелирных украшений. Подарки можно оставить себе или поделиться ими с друзьями.

В этом году Т2 подготовила подарки не только для своих абонентов, но и для тех, кто пользуется услугами других операторов. Достаточно быть авторизированным в мобильном приложении Т2. Каждый пользователь получит три случайных подарка.

Среди доступных вариантов – подписка на онлайн-кинотеатр Wink на 30 дней, скидка до 1500 рублей в РИВ ГОШ, скидки в Яндекс Go на 1000 и даже 3000 рублей, продукты за 1 рубль в «Вкусно – и точка», скидки в Lamoda до 3000 рублей. Подарки также включают гигабайты от 10 Гб до целого терабайта, два месяца безлимита на кино и выходные. Кроме того, клиенты могут распечатать новогодний календарь в «Мультифото», получить украшение или сертификат от 585 Gold и многое другое.

Активировать подарки можно до 31 января 2026 года, а воспользоваться некоторыми – вплоть до конца марта. Подробности – на https://newyear.t2.ru/.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

«Мы хотим, чтобы праздник стал по-настоящему общим. Поэтому в этом году подарки от T2 – для каждого: и для наших абонентов, и для тех, кто пользуется услугами других операторов. Теперь абоненты могут решить: оставить подарок себе или порадовать близких. Ведь самые ценные подарки – те, что можно разделить».

