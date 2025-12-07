В Куйбышеве пожарные спасли четырёх человек при пожаре в пятиэтажке

За сутки в Новосибирской области произошло 14 пожаров, десять из которых случились в жилых домах. Такую статистику озвучили 7 декабря в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Один из пожаров произошёл в городе Куйбышев, где в пятиэтажном жилом доме вечером загорелся диван в общем коридоре. Пожарные потушили возгорание площадью два квадратных метра за 13 минут.

Четырёх жильцов эвакуировали из задымленного подъезда с помощью специальных устройств, ещё четыре человека покинули дом самостоятельно. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Также за сутки в Новосибирской области спасатели ликвидировали последствия трёх ДТП, на водоёмах обошлось без происшествий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за неделю с 24 по 30 ноября в регионе ликвидировали 70 пожаров.