Опубликовано видео с места пожара в Новосибирском колледже №1

Сегодня, 9 декабря, в Новосибирском педагогическом колледже №1 на улице Линейной вспыхнул пожар. По данным регионального МЧС, огонь возник в одном из кабинетов на третьем этаже и быстро перекинулся на кровлю трёхэтажного здания. Журналист Сиб.фм отправил видео в редакцию с места ЧП.



Журналист Сиб.фм снял видео с места крупного пожара, произошедшего сегодня в педагогическом колледже №1. На кадрах видно густой дым, поднимающийся над зданием, и работу пожарных расчётов, которые продолжают пролив конструкций и ликвидацию возможных очагов тления.

Напомним, возгорание началось в кабинете на третьем этаже и распространилось на кровлю трёхэтажного здания. Все находившиеся внутри 670 человек — были оперативно эвакуированы, пострадавших нет.

Пожар локализован, на месте продолжают работать экстренные службы. Следователи и прокуратура проводят проверку обстоятельств происшествия.