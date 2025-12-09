82.76% -1.2
сегодня 14:13
общество проиcшествия

Опубликовано видео с места пожара в Новосибирском колледже №1

Фото: Скриншот из видео Сиб.фм
Сегодня, 9 декабря, в Новосибирском педагогическом колледже №1 на улице Линейной вспыхнул пожар. По данным регионального МЧС, огонь возник в одном из кабинетов на третьем этаже и быстро перекинулся на кровлю трёхэтажного здания. Журналист Сиб.фм отправил видео в редакцию с места ЧП.

Журналист Сиб.фм снял видео с места крупного пожара, произошедшего сегодня в педагогическом колледже №1. На кадрах видно густой дым, поднимающийся над зданием, и работу пожарных расчётов, которые продолжают пролив конструкций и ликвидацию возможных очагов тления.

Напомним, возгорание началось в кабинете на третьем этаже и распространилось на кровлю трёхэтажного здания. Все находившиеся внутри 670 человек — были оперативно эвакуированы, пострадавших нет.

Пожар локализован, на месте продолжают работать экстренные службы. Следователи и прокуратура проводят проверку обстоятельств происшествия.

0
Александра Провоторова
журналист

