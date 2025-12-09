В Новосибирске на Клещихинском кладбище демонтировали 20 киосков перед введением новых правил

На Клещихинском кладбище в Новосибирске демонтировали 20 киосков, не соответствующих установленным требованиям. Работы проведены в рамках подготовки к введению новых норм для объектов торговли на кладбищах в 2026 году. Об этом сообщил Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

В Новосибирске продолжается наведение порядка на городских кладбищах. На Клещихинском кладбище демонтировали 20 торговых киосков, которые давно не соответствовали правилам и нарушали единый архитектурный облик территории.

Как уточнили в мэрии, с 2026 года для таких объектов начнут действовать новые требования — единая архитектура, цветовая гамма, размеры и оформление фасадов. Нормативные документы, регулирующие деятельность предпринимателей и устанавливающие прозрачные правила работы, разработаны Департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства совместно с прокуратурой.

Демонтированные конструкции переданы на хранение. Территорию вокруг них очищают от оставленных вещей и техники. Предприниматели были заранее уведомлены о необходимости освободить места. Брошенные автомобили перемещены на площадку МКУ «Ритуальные услуги», где будут оформлены в установленном порядке.