В Новосибирске появилась инструкция, как найти без вести пропавшего на СВО

Тревога, когда близкий родственник в зоне специальной военной операции перестает выходить на связь, естественна. Прежде всего, важно помнить – отсутствие звонков может быть связано с выполнением задач или сложной оперативной обстановкой.

Обратитесь на горячую линию Минобороны России

Заранее подготовьте данные военнослужащего:

• ФИО и дата рождения

• Звание, номер воинской части

• Дата, когда пропавший в последний раз выходил на связь

Телефоны: 8-800-100-77-07 (для регионов), 117 (с мобильного).

Свяжитесь с сослуживцами и командованием

По возможности, попробуйте узнать у его товарищей или командиров:

• Когда бойца видели или слышали в последний раз.

• В каких обстоятельствах он пропал.

• Кто находился вместе с ним

Отправьте официальный запрос в воинскую часть, к которому приложите документы, подтверждающие родство.

Обратитесь в фонд «Защитники Отечества»

Фонд оказывает юридическую и психологическую помощь семьям пропавших военнослужащих.

Адрес в Новосибирске: ул. Октябрьская, 34

Телефон: +7 (383) 304‒89‒99

Время работы: ежедневно с 09:00 до 18:00

Сдайте образец ДНК, если необходима идентификация

Для этого во всех субъектах Российской Федерации организован сбор биологических образцов у родственников пропавших без вести.

Для сдачи биоматериала следует обратиться в ближайший военный комиссариат, сообщает ТАСС. Его сотрудники обеспечат направление в специализированное военно-медицинское учреждение Министерства обороны РФ или в филиал Фонда «Защитники Отечества». Процедура забора материала в этих учреждениях проводится на безвозмездной основе.

Пробуйте искать информацию самостоятельно

Важно действовать системно, но осторожно. Просматривайте видео с военнопленными, следите за новостями в пабликах о специальной военной операции и официальными списками пленных.

Обратитесь в ваш районный военкомат – это официальная инстанция, которая может дать информацию.

Главное правило: ни в коем случае не публикуйте персональные данные о пропавшем в открытом доступе. Это может серьезно навредить его безопасности.

Помните, что всю работу организует Главный координационный центр МО РФ. В интернете вы можете столкнуться с предложениями «помочь в розыске» за деньги. Относитесь к ним с крайним скепсисом: личные данные военнослужащих не передаются коммерческим организациям, и велик риск столкнуться с мошенниками.

Если официально присвоен статус пропавшего без вести

Близкие родственники (супруги, родители, совершеннолетние дети) имеют право подать заявление на получение его денежного довольствия. Если за полгода его судьба так и не прояснилась, следующий шаг – обращение в суд для юридического признания его погибшим. Это необходимо для оформления всех положенных выплат.

Если есть вероятность, что он мог попасть в плен, стоит обратиться в Красный Крест.

Главное в этой ситуации – не терять надежду и не опускать руки. Долгое молчание – не приговор. Чем раньше начаты активные действия, тем больше шансов на результат. Поддержка других семей, оказавшихся в похожей ситуации, и обращение к проверенным специалистам помогут вам пройти этот путь.

Данная информация носит ознакомительный характер и не является юридической консультацией или заключением.