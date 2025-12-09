82.76% -1.2
сегодня 16:02
общество

В Новосибирске продают серебряные карманные часы с портретом Сталина почти за 30 тысяч рублей

Фото: Авито
В Новосибирске выставлены на продажу редкие серебряные часы 800 пробы с изображением советского вождя Иосифа Сталина, стоимостью около 30 000 рублей.

В объявление отмечено, что часы, предположительно произведённые на французском часовом заводе в послевоенный период, изначально предназначались для награждения высшего командного состава. Диаметр корпуса составляет 50 мм, в комплекте — кожаный ремешок.

Изделие относится к редким коллекционным экземплярам и выполнено из серебра 800 пробы. Исторически наручные часы на кожаном браслете использовались военными с начала XX века. Продавцы отмечают, что часы рассчитаны на ценителей исторических предметов.

Александра Провоторова
журналист

