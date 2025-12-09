82.76% -1.2
сегодня 14:37
общество

В Новосибирске выставили на продажу спортивный самолёт за 27 млн рублей

Фото: Avito
В Новосибирске продают легкий двухместный спортивный самолет с максимальной скоростью 315 километров в час и дальностью полета до 3000 км.

Самолет рассчитан на двух человек, его собственный вес — 320 кг, максимальный взлетный вес — 600 кг. Аппарат может подниматься на высоту до 4500 м.

Как отмечено в объявлении, конструкция выполнена из углеродного волокна, самолет оснащен парашютной системой и прошел испытания по 1200 параметрам безопасности. Взлет и посадка возможны на грунтовке, траве, бетоне или асфальте.

Разработка велась шесть лет, самолет сертифицирован по современным стандартам летной годности и предназначен для различных видов деятельности, включая обучение пилотов и патрулирование.

Александра Провоторова
журналист

