Тринадцатая пенсия: правда или миф?

Каждый год перед новогодними праздниками в соцсетях и мессенджерах снова всплывает тема «13-й пенсии» — особой выплаты, которая якобы должна прийти пенсионерам в декабре. В этот раз слухи появились вновь, и многие начали ждать двойного зачисления. Но действительно ли существует такая доплата?

На федеральном уровне закона о тринадцатой пенсии нет. Инициатива о введении дополнительной выплаты звучала не раз: политики предлагают поддержать пожилых граждан в конце года, чтобы они могли позволить себе больше в праздничный период. Однако реализовать идею пока не удалось — для такого решения потребуются колоссальные средства бюджета.

При этом в декабре пенсионеры действительно получают две выплаты. Но это не подарок и не новая льгота — это просто пенсия за январь, которую перечисляют заранее. Социальный фонд России делает это ежегодно, чтобы люди успели получить деньги до длинных новогодних выходных.

Фактически речь идёт не о дополнительной пенсии, а о переносе срока выплаты. Поэтому в январе повторного начисления не будет.

Досрочно средства приходят тем, кто обычно получает пенсию до 11-го числа месяца. Никаких заявлений писать не нужно — деньги поступят автоматически. Это касается всех видов пенсий: страховых, социальных и военных. Если вместе с пенсией гражданин получает другие выплаты из СФР, они тоже поступят досрочно.

Есть ещё один важный момент: перечисление за январь приходит уже в новом размере. С 1 января 2026 года пенсии будут проиндексированы — страховые увеличатся на 7,6%, социальные — на 6,8%. Поэтому декабрьское зачисление может оказаться немного выше привычного.

Эксперты подчёркивают: путаница в названиях и слухи в сети постоянно создают ощущение, что существует «новогодняя премия» для пенсионеров. Но проверка официальных источников быстро снимает вопросы — «13-я пенсия» остаётся разговорным выражением, а не реальной мерой поддержки.