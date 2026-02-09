«Ростелеком» представит российские решения для цифровизации жилищного сектора

«Ростелеком» представит комплексные отечественные решения для цифровизации жилищного сектора на Сибирской строительной неделе, которая пройдет в Новосибирске с 10 по 12 февраля.

На сессии Общественного совета Минстроя России «Новые цифровые технологии в строительстве» директор направления продуктового офиса «Ростелеком Ключ» Дмитрий Рогозин расскажет о ключевых трендах в цифровизации строительной отрасли и преимуществах российских технологий.

Участники мероприятия познакомятся с продуктами экосистемы «Ключ» — собственной разработки «Ростелекома». Это отечественная платформа для управления домом и придомовой территорией, которая объединяет ряд умных устройств, включая камеры видеонаблюдения, домофоны, систему контроля удаленного доступа, приборы учета с автоматическим сбором показаний и шлагбаумы.

Дмитрий Рогозин, директор направления продуктового офиса «Ростелеком Ключ»:

«Цифровизация новостроек сохраняет высокие темпы: по данным компании, около 70% новых жилых домов в России уже оснащаются современными системами. Однако рынок часто предлагает разрозненные продукты. Жителям удобнее получить комплексное решение, которое полностью обеспечит их комфорт и безопасность. Именно это предлагает “Ростелеком Ключ”».

Александр Бойкиня, директор по работе с массовым сегментом региона «Восток» ПАО «Ростелеком»:

«Продукты “Ключа” уверенно лидируют в регионах Сибири: сегодня ими пользуются жильцы почти 1 300 многоэтажных домов, при этом речь идет об объектах недвижимости, как первичного, так и вторичного рынка. Мы постоянно развиваем нашу платформу, модернизируя существующие и внедряя новые решения. Так, в этом году мы приступили к оснащению домофонных панелей функцией распознавания лиц: такие устройства уже функционируют, например, в Томской области и Алтайском крае».

«Ростелеком Ключ» — на 100% российское решение. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Цифровая платформа размещена на территории страны в дата-центрах дочерней компании «РТК-ЦОД» (входит в ИТ-кластер «Ростелекома»), которые соответствуют высшим стандартам надежности Tier III.

Реклама ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 Erid:2W5zFHW52sS