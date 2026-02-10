82.76% -1.2
10.02.2026 16:25
общество
Киберкотик и семья Сибирцевых приглашают отметить День безопасного интернета

Фото: Центр информационной и психологической безопасности молодежи ГБУ НСО «Агентство поддержки молодежных инициатив» / опубликовано СИБ.ФМ
Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» совместно с проектом «Сибирцевы — истории со смыслом» и Агентством поддержки молодежных инициатив проводит розыгрыш призов к Дню безопасного интернета, который в этом году отмечается 10 февраля. Подарки получат пользователи, выбранные случайным образом среди тех, кто верно ответит на вопросы о кибербезрпасности.

Розыгрыш пройдёт с 10 по 16 февраля в официальном сообществе «ВКонтакте» медиапроекта «Сибирцевы — истории со смыслом», который создан при поддержке Департамента молодёжной политики Новосибирской области. Яркие персонажи в доступной и интересной форме — в виде комиксов — рассказывает о важных социальных темах, включая поведение в интернете. Для организации совместной акции к проекту присоединился Киберкотик от «Ростелекома».

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно ответить на три вопроса о кибербезопасности в комментариях под постом (https://vk.com/wall-226275904_360), где указаны подробные условия акции. Победители получат сертификаты на образовательный сервис «Лицей» от «Ростелекома», а также полезные призы.

Фото Киберкотик и семья Сибирцевых приглашают отметить День безопасного интернета 2

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

«"Ростелеком" – один из учредителей "Альянса по защите детей в цифровой среде". Волонтеры компании активно работают над просвещением подрастающего поколения в вопросах поведения в сети. Мы традиционно отмечаем День безопасного интернета проведением социальных активностей для молодежи».

Екатерина Алексанова, начальник отдела информационной и психологической безопасности молодежи ГБУ НСО "Агентство поддержки молодежных инициатив":

«День безопасного интернета напоминает: в мире, который живёт "онлайн", наша осведомлённость — лучшая защита. Эта международная инициатива призвана развивать не просто навыки, а культуру ответственного и безопасного использования технологий. Мы хотим, чтобы молодёжь чувствовала себя в цифровом пространстве уверенно и компетентно».

Галина Дидан
Журналист

