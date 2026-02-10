НОВИКОМ поддержал проект импортозамещения производителя электроакустической аппаратуры

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) предоставил банковскую гарантию одному из ведущих производителей электроакустической аппаратуры в России – тульскому заводу «Октава» (входит в «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех). Это позволило предприятию получить льготное финансирование регионального Фонда развития промышленности (ФРП) для реализации проекта «Производство электроакустической аппаратуры для замещения импортных аналогов на рынке России».

Благодаря сотрудничеству НОВИКОМа и ФРП Тульской области завод «Октава» получил необходимые средства для закупки высокоточного оборудования – прессов, аппаратов с ЧПУ и лазерных станков. Это позволит расширить и оптимизировать производство современных моделей электромагнитных микрофонов и динамических телефонов.

«Поддержка импортозамещения в высокотехнологичных отраслях – один из наших ключевых приоритетов. Тульский завод «Октава» производит широкий ассортимент продукции. Предоставляя банковскую гарантию, мы помогаем предприятию реализовывать стратегически важный проект, который укрепляет технологический суверенитет страны и снижает зависимость от зарубежных поставок», — сказал старший вице-президент банка НОВИКОМ Максим Розов.

«Октава» — одно из старейших промышленных предприятий Тульской области, созданное в 1927 году. Одним из направлений деятельности завода является разработка и производство микрофонов, наушников и акустических систем. Продукция экспортируется в десятки стран мира. НОВИКОМ сотрудничает с «Октавой» с 2011 года. На предприятии реализован зарплатный проект банка и программа «Развитие», разработанная НОВИКОМом совместно с Госкорпорацией Ростех.

