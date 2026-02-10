82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 17:18
10.02.2026 12:09
общество
В Новосибирске «Ростелеком» помог задержать пособников телефонных мошенников

Фото ПАО «Ростелеком» / опубликовано СИБ.ФМ
В Новосибирске «Ростелеком» оказал содействие правоохранительным органам в пресечении преступной схемы. Компания предоставила Управлению ФСБ России по Новосибирской области информацию, которая помогла выявить пособников телефонных мошенников — супружескую пару из села Новолуговое.

Фигуранты в арендованных квартирах установили специальное оборудование для пропуска трафика — сим-боксы. Таким образом преступники обходили блокировки и осуществляли звонки россиянам, похищая у них деньги. Средства, полученные незаконным путем, через криптокошельки переводились в колл-центры на территории Украины.

В отношении супругов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (Незаконное использование оборудования для пропуска трафика, совершённое организованной группой). Пособники мошенников находятся под стражей, им грозит до 6 лет лишения свободы.

Владимир Хрипунков, директор по безопасности региона Сибирь ПАО "Ростелеком":

«Мы считаем своим долгом активно поддерживать правоохранительные органы в борьбе с мошенничеством, и результаты нашей совместной работы уже видны: в Сибири задержаны десятки лиц, причастных к телефонному вымогательству. Помимо оперативного реагирования, мы регулярно проводим профилактические мероприятия, информируя наших абонентов о способах защиты и порядке действий при столкновении с мошенниками. Мы убеждены, что только совместными усилиями можно обеспечить безопасность и защитить граждан от недобросовестных действий».

Галина Дидан
Журналист

