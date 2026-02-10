«Ювелирная Сибирь» приглашает частных посетителей и ювелирные салоны: 100 000 украшений, розыгрыш драгоценностей и деловая программа для экспертов

Международная выставка «Ювелирная Сибирь» — это единственный момент в году, когда топовые ювелиры со всей страны собираются в Новосибирске и продают свои коллекции по оптовым ценам. В этом году выставка будет полезна не только частным клиентам, байерам и дизайнерам, но и ювелирным салонам.

В программе 19-22 февраля широкая выставочная экспозиция свыше 100 000 украшений, розыгрыш драгоценностей стоимостью более 110 000 рублей, круглый стол «Защита прав потребителей в рамках ювелирных салонов».

Что найдут частные клиенты?

• Эксклюзив: 120+ брендов, дизайнеры из России, Италии, США, Франции, Канады.

• Широкий выбор: 100 000+ украшений на любой вкус и бюджет.

• Скидки: специальные оптовые цены только на выставке, акции и возможность торга.

• Идеальный подарок на 8 марта любимым женщинам — жене, маме, сестре, подруге.

• Выгодные инвестиции: золото и серебро выросли за год в цене в 2 раза.

• Розыгрыш: главный приз — серьги из красного и белого золота с 14 якутскими бриллиантами от «Кастинг Хауз»!

Вас ожидает изысканная коллекция ювелирных шедевров от компаний «Яхонт Ювелир», «Красная Пресня», «Узор Утум», «Саха Алаас», «Кубачи Рос Золото Хурдаев», Seven Diamond, «Сапфир-Н», «Хризолит», «Уральский ювелирный завод», Clarity, David, «Невский-СПБ», «Уран Саха», «САХА ТААС», «Ювелирная сеть Дамский угодник», «Янтарь России», «ЮвелирОптТорг», «Кастинг Хаус» и многих других прославленных производителей.

Они привезут роскошные золотые украшения с бриллиантами и камнями, серебряную классику и этнику, соблазнительные сапфировые браслеты глубокого синего и розового оттенков, хризолитовые кулоны с прозрачным сиянием, теплые янтарные бусы ручной огранки из балтийских самородков, солидные уральские броши, чеканные изделия с чернью и золотыми насечками, эксклюзивные дизайнерские комплекты для ценителей, часы и многое другое.

Чем полезна «Ювелирная Сибирь» байерам и ювелирным салонам?

Для профессионалов отрасли всегда интересны классические изделия и авторский дизайн, редкие камни, национальные мотивы и современные формы — здесь легко найти украшение, которое станет изюминкой витрины. Обновите витрины редкими камнями, где национальные узоры сплетаются с модными гранями. Выставка — кузница хитов для салонов и онлайн-империй.

В деловой программе 20 февраля с 14.00 по 16.00 для профессионалов пройдет круглый стол «Защита прав потребителей в рамках ювелирных салонов». Стоимость участия — 3500 руб.

Эксперты АНО ДПО «Уральский ювелирный центр» разберут:

· Нормативку по защите прав, возврату изделий из драгметаллов и камней.

· Документооборот при претензиях и возвратах.

· Судебную практику, риски по-новому КоАП РФ и нововведениям 2026 года.

· Как снизить финансовые потери и избежать конфликтов.

Это не просто выставка — это B2B- и B2C-платформа для реальных сделок и трендов 2026 года.

Ювелирная Сибирь-2026 – самое красивое событие этой зимы. Не пропустите выставку – с 19 по 22 февраля 2026 в Новосибирском Экспоцентре.

Вход свободный после регистрации на сайте.

