AWARD SPECIAL CARE –суперпремиальные корма со свежим мясом

Новая линия сухих кормов AWARD SPECIAL CARE создана для комплексной заботы о питомцах с особыми потребностями. Сбалансированный состав поддерживает здоровье питомца, а свежее мясо увеличивает вкусовую привлекательность, чтобы корм понравился даже самым привередливым питомцам.
Основные преимущества кормов AWARD SPECIAL CARE:
1. 20% СВЕЖЕГО БЕСКОСТНОГО МЯСА В СОСТАВЕ
Добавление свежего мяса повышает вкусовую привлекательность корма и позволяет сохранить еще больше питательных веществ.
2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Комплексная функциональная забота о питомцах, которым необходимо особое питание
3. 100% BIO
100% натуральные ингредиенты обеспечивают комплексную нутрицевтическую поддержку организма питомца.
4. 3NRGY
Технология сочетания полезных углеводов, дает длительный запас энергии и чувство сытости.
Линия включает в себя широкий ассортимент для поддержки здоровья питомцев при особых потребностях:
- Чувствительное пищеварение
- Здоровье кожи и красота шерсти
- Корма со сниженным содержанием жира и калорийности для питомцев, склонных к набору лишнего веса (для взрослых собак и стерилизованных кошек).
- Гипоаллергенный корм для щенков, склонных к пищевой аллергии и непереносимости
- Комплексная забота о взрослых собаках мелких пород
ОСОЗНАННАЯ ЗАБОТА ДЛЯ ОСОБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПИТОМЦЕВ!
Реклама АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС» ИНН 7718118019 Erid:2W5zFGn9sM2