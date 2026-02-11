AWARD SPECIAL CARE –суперпремиальные корма со свежим мясом

Новая линия сухих кормов AWARD SPECIAL CARE создана для комплексной заботы о питомцах с особыми потребностями. Сбалансированный состав поддерживает здоровье питомца, а свежее мясо увеличивает вкусовую привлекательность, чтобы корм понравился даже самым привередливым питомцам.

Основные преимущества кормов AWARD SPECIAL CARE:

1. 20% СВЕЖЕГО БЕСКОСТНОГО МЯСА В СОСТАВЕ

Добавление свежего мяса повышает вкусовую привлекательность корма и позволяет сохранить еще больше питательных веществ.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Комплексная функциональная забота о питомцах, которым необходимо особое питание

3. 100% BIO

100% натуральные ингредиенты обеспечивают комплексную нутрицевтическую поддержку организма питомца.

4. 3NRGY

Технология сочетания полезных углеводов, дает длительный запас энергии и чувство сытости.

Линия включает в себя широкий ассортимент для поддержки здоровья питомцев при особых потребностях:

- Чувствительное пищеварение

- Здоровье кожи и красота шерсти

- Корма со сниженным содержанием жира и калорийности для питомцев, склонных к набору лишнего веса (для взрослых собак и стерилизованных кошек).

- Гипоаллергенный корм для щенков, склонных к пищевой аллергии и непереносимости

- Комплексная забота о взрослых собаках мелких пород

ОСОЗНАННАЯ ЗАБОТА ДЛЯ ОСОБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПИТОМЦЕВ!



Реклама АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС» ИНН 7718118019 Erid:2W5zFGn9sM2