Гарантирующий поставщик электроэнергии развивает сеть ЭЗС в Новосибирске

АО «Новосибирскэнергосбыт» работает над расширением сети электрозаправочных станций (ЭЗС) в Новосибирской области. В рамках этой работы введены в эксплуатацию две новые «быстрые» электрозаправочные станции мощностью 60 кВт.

Общее количество ЭЗС, открытых благодаря инвестициям АО «Новосибирскэнергосбыт», достигло 71. Станции устанавливаются не только в Новосибирске, но и в других населённых пунктах области, что обеспечивает возможность свободного передвижения электромобилей на всей территории региона.

«Расширение зарядной инфраструктуры — это практический пример нашего ответственного подхода к бизнесу. Мы создаём условия, при которых экологичный транспорт становится удобным и доступным для каждого жителя Новосибирской области», — прокомментировал заместитель генерального директора – технический директор Александр Юрьевич Михайлишин.

По его словам, развитие сети ЭЗС способствует популяризации электротранспорта и созданию условий для его более широкого использования. Кроме того, расширение инфраструктуры положительно влияет на экологическую ситуацию в регионе, снижая выбросы и улучшая качество воздуха.

АО «Новосибирскэнергосбыт» — гарантирующий поставщик электроэнергии в Новосибирске и Новосибирской области. Компания осуществляет закупку электроэнергии на оптовом рынке и регулирует её поставки через договорные отношения с сетевыми организациями, обеспечивая бесперебойное электроснабжение для 1,4 млн физических лиц и 35 тыс. юридических лиц.

