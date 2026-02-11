Успевайте выиграть годовой запас корма в фотоконкурсе кошек

В преддверии Дня кошек (1 марта) все жители Новосибирска могут поучаствовать в фотопроекте для домашних любимцев «Поздравь своего кота» от радио «Городская волна».

Для участия необходимо до 20 февраля загрузить фотографии своего пушистика на сайт Сибфм и следить за ключевыми событиями.

Каждую пятницу в 17:00 по количеству лайков будут определяться победители недели, которые получат поощрительные подарки от партнера «Сибирская кошка»: кошачий туалет и большую упаковку наполнителя.

27 февраля станет известно имя обладателя суперприза – годового запаса корма суперпремиум класса AWARD.

Не упустите возможность показать своего котика во всей красе!

Генеральный партнер проекта: корма суперпремиум класса AWARD для собак и кошек. Не пропустите!

Партнер и призовой партнер: компания «Сибирская кошка».

Сроки проведения конкурса: с 02.02.2026 по 27.02.2026.

Подробная информация об организаторе, правилах участия, количестве призов и порядке их получения размещена на сайте sib.fm.

