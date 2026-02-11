82.76% -1.2
общество

Вокзал Новосибирск-Южный оказался недоступным для инвалидов

Фото: Сиб.фм / Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Новосибирская транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства о социальной защите людей с ограниченными возможностями на железнодорожном вокзале станции Новосибирск-Южный.

По результатам проверки выяснилось, что комплекс вокзала не полностью соответствует требованиям доступной среды. В частности, отсутствовала информация на рельефно-точечном шрифте «Брайля» и устройство связи с персоналом, платформы и пешеходный мост не оборудованы тактильно-контрастными указателями, а зал ожидания и кассы не имеют системы разборчивости звуковой информации для людей с нарушениями слуха. В санитарно-бытовых помещениях отсутствовали необходимые приспособления для инвалидов, а зимой территория объекта содержалась ненадлежащим образом.

В связи с выявленными нарушениями транспортный прокурор направил представление начальнику Западно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов — структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» и предъявил иск владельцу инфраструктуры о приведении вокзального комплекса в нормативное состояние.

Контроль за устранением нарушений и рассмотрением актов прокурорского реагирования остаётся на контроле. По инициативе транспортной прокуратуры должностное лицо дирекции привлечено к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ за уклонение от исполнения требований доступности объектов для инвалидов.

Александра Провоторова
журналист

