сегодня
12 февраля, 12:01
пробки
4/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 92.47
сегодня 09:00
общество
«Банк Уралсиб» снизил ставки по ипотеке

Фото ПАО «Банк Уралсиб» / опубликовано СИБ.ФМ
Банк Уралсиб снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования. Ипотечный кредит на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь можно получить по ставке от 18,39% годовых. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,588– 28,736% годовых.

Рефинансирование ипотеки другого банка теперь можно оформить по ставке от 18,99% (ПСК 19,187– 35,972% годовых).

Новые ставки будут применяться в том числе и к одобренным ранее заявкам, полученным банком до 09.02.2026 года (включительно).

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама ПАО «Банк Уралсиб» ИНН 0274062111 Erid:2W5zFHRY2sr

Галина Дидан
Журналист

