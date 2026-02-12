ВТБ поможет бизнесу делегировать полномочия в цифровом формате

Клиенты среднего и малого бизнеса могут получить в ВТБ комплект ключевых инструментов для работы в цифровой среде: машиночитаемые доверенности (МЧД) и квалифицированную электронную подпись (КЭП) для представителя компании. Это комплексное решение позволяет оперативно делегировать полномочия и упростить электронный документооборот.

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) служит цифровым аналогом личной подписи, а машиночитаемая доверенность (МЧД) подтверждает полномочия сотрудника. Запросы клиентов к ВТБ показывают, что владельцы бизнеса предпочитают разделять делегируемые полномочия и оформляют разные электронные доверенности в зависимости от обязанностей сотрудника и сферы применения.

Раньше для получения этих инструментов требовалось каждый раз обращаться в разные организации. КЭП выдают аккредитованные удостоверяющие центры, а процедура оформления МЧД проходит отдельно через ФНС, специальные сервисы или операторов электронного документооборота. Теперь клиенты ВТБ могут оформить комплект, который сразу включает 10 машиночитаемых доверенностей и квалифицированную электронную подпись для представителя сроком на год.

Руководитель компании или ИП может обратиться для этого в отделение банка или в несколько кликов заказать комплект через Бизнес Платформу ВТБ. В течение всего срока действия комплекта он получает возможность онлайн оформлять на уполномоченных сотрудников электронные доверенности, которые будут зарегистрированы в официальном реестре ФНС. Сотрудникам останется лишь оформить КЭП в банке за 15 минут.

«Переход на электронный документооборот активно продолжается — уже до 70% деловых операций в России могут проводиться исключительно в электронном виде. Вместе с КЭП широко применяется машиночитаемая доверенность, особенно в сфере строительства, недвижимости, оптовой торговли и логистики. Наше решение поможет клиентам работать в цифровой среде, безопасно и оперативно распределяя полномочия внутри команды», – отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

