14 февраля найти вторую половинку можно на коннект-вечеринке в «Хамовниках»

Уже в эту субботу в День всех влюбленных пройдет вечеринка «Новосибирск влюбляется», призванная подарить любовь каждому жителю нашего города.

Что будет? Та самая легендарная игра из 90-х «Любовь с первого взгляда», задорный ведущий, игры и конкурсы, приветственный бокал фирменного пива от ресторана «Хамовники», потрясающая кавер-группа «Desert Rose», DJ.

И, конечно же, знакомства и живое общение!

Всё это ждет вас 14 февраля 2026 г. в ресто-баре «Хамовники» по адресу ул. Военная, 5 (ТЦ «Аура»).

Сбор гостей — в 19:00, начало программы — в 20:00. Стоимость участия в мероприятии — 1500 рублей.

Ссылка на ТГ-канал и информация о том, как купить билет здесь.

Чат для общения здесь.

«Новосибирск влюбляется» — время для новых знакомств и настоящих чувств!

18+

Реклама. ИП Зайцев Д.А. ИНН 544306934050 Erid:2W5zFFxxCtZ