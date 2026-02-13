Единственная в Сибири выставка для автопутешественников и караванеров

Вы вложили средства и душу в свой дом на колесах — настало время представить его широкой публике!

Приглашаем вас принять участие в главном выставочном проекте, посвященном кемперам и автодомам. Это событие федерального масштаба, где владелец выступает в роли экспонента, а его транспортное средство становится центральным объектом экспозиции. Мы объединяем инженерные решения, дизайнерские разработки и уникальный опыт путешествий на одной площадке.

Заявите о своем проекте

Для вас будет зарезервировано персональное место в выставочной зоне. Вы сможете лично представить свое транспортное средство сотням посетителей, рассказать историю его создания и модернизации.

Найдите целевую аудиторию

Прямое взаимодействие с заинтересованными посетителями — энтузиастами, инвесторами и потенциальными покупателями. Оптимальная среда для продажи, обмена и профессиональных контактов.

Изучите лучшие практики

В ходе осмотра экспозиции вы сможете ознакомиться с актуальными инженерными решениями, системами хранения и техническими новинками, реализованными другими участниками.

Принять участие

Если вы пока не владеете автодомом:

Живая база решений

Экспозиция объединяет как бюджетные модели на базе фургонов, так и премиальные автодома. В отличие от цифровых каталогов, здесь возможен прямой осмотр, тактильный контакт и диалог с владельцем.

Прозрачная обратная связь

Вы сможете задать вопросы о реальных затратах, условиях эксплуатации, возможных сложностях и неочевидных преимуществах каждой модели.

Оснащение и сервис

На специализированном маркете представлено оборудование для автономных путешествий: портативные плиты, системы хранения, аккумуляторы высокой емкости, электронные комплектующие.

Пробная эксплуатация

Уточните условия участия в тест-драйве и оцените выбранные модели в движении.

Демонстрируйте собственные разработки, используйте опыт коллег и определите вектор развития вашего следующего проекта.

Принять участие

18+

Реклама. ООО «СибфмГрупп Томск». ИНН: 5406577006 Erid:2W5zFGDm5GD