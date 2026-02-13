Приближается весна – сердце радуется от праздников!

Скоро весна и наступает череда всеми любимых праздников. А праздники — это повод проявить любовь к себе, позаботиться о своем пространстве и уютном гнёздышке. А что является основой домашнего уюта? Конечно, тепло, свет, вода и комфорт, за который отвечают услуги ЖКХ. Оплачивая их вовремя, мы проявляем заботу о себе и своих близких.

Мы любим наших клиентов! И в этот праздничный период хотим напомнить каждому из вас, что вы — прекрасные хозяева своих домов, ответственные и современные. А чтобы быт был ещё приятнее, вы можете воспользоваться услугой «Автоплатёж за свет» в мобильном приложении «Платосфера».

Как это работает?

— Автоматические платежи – деньги спишутся с вашей карты 30 числа каждого месяца.

— Контроль расходов – все списания и история платежей под рукой в приложении.

— Вносите показания 23–26 числа каждого месяца во избежание расчётов по дифференцированному тарифу.

Почему февраль — идеальное время, чтобы начать?

Потому что любовь — это действие! И лучшее действие для себя и своего дома в этом месяце — это подключить «Автоплатёж за свет» и освободить время для любимых дел.

Дарите заботу себе и своему дому!

Скачивайте приложение «Платосфера» по ссылкам:

- RuStore: https://vk.cc/cOX7Q9

- App Store: https://vk.cc/cPezO4

- Google Play: https://vk.cc/cPezOD

РЕКЛАМА

АО «Новосибирскэнергосбыт»

ИНН 5407025576

Erid:2W5zFHucFry