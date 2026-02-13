«Широкая Масленица» в Заельцовском парке: гуляния, подарки и конкурсы

Зима сдает свои позиции, и самое время дать ей достойные проводы!

22 февраля с 12:00 до 18:00 в Заельцовском парке грядёт грандиозный праздник — «Широкая Масленица»!

Мы готовим для вас настоящий фестиваль весны, добра и веселья:

- Горячие блины и душистый чай

- Шумные народные забавы и хороводы

- Ярмарочные ряды с рукоделием и угощениями

- Музыка и атмосфера всеобщего праздника

А в 17:00 нас ждёт самая зрелищная и мистическая точка праздника — торжественное сжигание чучела Масленицы!

Это древний ритуал, в котором нет места грусти. Сжигая чучело, мы прощаемся с зимней стужей, хандрой и всем старым, что мешает двигаться вперёд. Освобождаем место для нового: для солнечных дней, тёплых встреч и весеннего обновления!

Приходите всей семьей, с друзьями и детьми. Обязательно тепло оденьтесь и возьмите с собой отличное настроение!

Официальные партнеры: АО "Альфа- Банк", Партия «Новые люди», Фрау Марта

Автомобильный партнер: Академия вождения Вектор

Партнеры: Магазины "Супер Лента", Автошкола 54, группа компаний Союз

Давайте вместе сотворим весну! Приглашаем вас тепло проводить зиму и радостно встретить весну вместе с нами!

0+

Реклама ООО «СибфмГрупп». ИНН 5406605736 Erid:2W5zFHSzB61