В 2025 году корпоративные клиенты Сбера сэкономили на обслуживании долга 1,8 млрд рублей

Это стало возможным за счет перенаправления 372 млрд рублей с традиционных кредитов на облигационные займы.

В 2025 году корпоративные клиенты Сбера перенаправили 372 млрд рублей с традиционных кредитов на облигационные займы, что позволило им сэкономить на процентных расходах 1,8 млрд рублей. Теперь эти средства работают на развитие компаний, а не уходят на обслуживание долга.

Андрей Добрынин, директор департамента инвестиционной деятельности Сбербанка:

«Для нас важно, чтобы финансирование работало как стратегический ресурс, а не просто закрывало кассовые разрывы. Акционерное финансирование — это не заём, а партнёрство. Оно позволяет компаниям привлекать средства без увеличения долговой нагрузки, сохраняя контроль над бизнесом. А облигационные займы дают прямой экономический эффект — снижают процентные расходы. Выгода клиента — в укреплении баланса, высвобождении средств для роста и повышении инвестиционной привлекательности. Сэкономленные в прошлом году 1,8 миллиарда рублей наши клиенты направили на модернизацию, выход на новые рынки и создание технологических заделов. Мы видим, как эти инструменты меняют подход бизнеса к управлению капиталом, и продолжим их активно развивать».

Переход на облигации — часть большой работы по созданию гибкого портфеля финансирования. Сбер предлагает клиентам широкий спектр инструментов мезонинного и акционерного финансирования, которые дают компаниям больше свободы для манёвра и роста. В 2025 году Сбер нарастил портфель таких решений на 6% — до 1,76 трлн рублей. За год банк заключил 137 сделок мезонинного и акционерного финансирования общим объёмом 606 млрд рублей. Также проведено 106 выходов из инвестиций на 362 млрд рублей.

Ключевой эффект для бизнеса — прямая финансовая выгода. Замена кредита на облигационный заём часто снижает долговую нагрузку, компания получает более выгодные условия и долгосрочные ресурсы, что укрепляет финансовое здоровье бизнеса и открывает дорогу к новым проектам. Клиенты не просто берут деньги — они оптимизируют всю структуру капитала. Так банк помогает предпринимателям выстроить устойчивую финансовую модель, которая меньше зависит от стандартных банковских кредитов.

