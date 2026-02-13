Выставка в «Новосибирск Экспоцентр» станет местом притяжения всей России для профессионалов и любителей активного отдыха

Уже совсем скоро «Новосибирск Экспоцентр» откроет свои двери для всех ценителей настоящего сибирского уикенда. С 23 по 26 апреля пройдет крупнейшая отраслевая выставка в Западной Сибири «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири».

На выставке соберутся ведущие федеральные и региональные производители, а также торговые компании, которые представят широкий ассортимент товаров и услуг, связанных с охотой, рыбалкой и туризмом. Это отличная возможность для посетителей ознакомиться с новинками, получить консультации от экспертов и сделать выгодные покупки.

Выставка будет разделена на три ключевые зоны, каждая из которых будет посвящена определенному аспекту активного отдыха:

Охота. В секции будут представлены: Экипировка для охоты: от одежды до специализированных аксессуаров, которые помогут обеспечить комфорт и безопасность. Транспортные средства: различные виды транспорта, включая внедорожники, которые идеально подходят для охоты в сложных условиях. охотничье, спортивное и коллекционное холодное оружие: возможность увидеть и приобрести разнообразные модели. Охотничьи боеприпасы: широкий выбор патронов и других необходимых материалов.

В зоне рыбалки можно будет найти: Рыболовные снасти и снаряжение: от удочек до специализированных приманок. Экипировка для рыбалки: одежда и аксессуары, которые сделают рыбалку более комфортной. Транспортные средства: моторные катера, лодки и внедорожники, которые помогут добраться до самых удаленных мест.

В туристической зоне будут представлены: Средства индивидуальной защиты: от аптечек до защитной одежды. Снаряжение для туризма и активного отдыха: палатки, спальники, рюкзаки и другое оборудование. Транспортные средства: квадроциклы, гидроциклы и снегоходы, которые помогут в путешествиях по сложным маршрутам.

Выставка предоставляет уникальные возможности не только для профессионалов, но и для любителей активного отдыха. Посетители смогут ознакомиться с новыми продуктами и услугами, получить консультации от специалистов и поучаствовать в мастер-классах и семинарах.

Не упустите шанс стать частью этого значимого события и забронировать стенд для представления своих товаров и услуг! Выставка пройдет в «Новосибирск Экспоцентре».

Партнеры мероприятия: Бухта Гуя — Курильские острова, самый большой остров Итуруп, Клещофф — Набор для извлечения клещей.

Количество мест ограничено, успевай принять участие в выставке, подробности на сайте huntfishtur-sib.ru.

