Сбер масштабирует сервис «Плати частями» на платёжных терминалах

Сбер начал активную дистрибуцию сервиса «Плати частями» на терминалах. В 2026 году банк фокусируется на расширении доступности решения и планирует сделать сервис массовым инструментом офлайн-оплаты по всей стране.

«Плати частями» позволяет клиентам Сбера разделить стоимость покупки на несколько платежей непосредственно в момент оплаты — без оформления документов и дополнительных действий. Решение ориентировано на повседневные сценарии покупок и уже показало высокий интерес со стороны клиентов и торгово-сервисных предприятий.

К концу 2026 года Сбер планирует масштабировать сервис более чем на 500 тысяч терминалов по всей стране. Это позволит значительно расширить географию сервиса и увеличить число торговых точек, где клиенты смогут воспользоваться гибким форматом оплаты.

В офлайн-оплате «Плати частями» встроен в привычный сценарий расчёта на кассе и не меняет пользовательский опыт. Клиент самостоятельно принимает решение о способе оплаты, а для идентификации и подтверждения покупки доступны все ключевые технологии — от биометрии и «Вжух» до карты и NFC. Такой подход позволяет сохранить контроль за оплатой и сделать использование сервиса естественной частью повседневных покупок.

Дмитрий Блинов, директор дивизиона «Товарное кредитование» департамента «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Мы видим устойчивый спрос на оплату частями в офлайн-формате, поэтому в этом году делаем фокус именно на масштабирование. Наша цель — сделать сервис доступным клиенту там, где он принимает решение о покупке, и работал так же просто и понятно, как привычные способы оплаты».

