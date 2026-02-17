82.76% -1.2
сегодня 11:35
общество
Как скорочтение и ментальная арифметика помогают развитию ребенка

Фото freepik.com, автор user18526052
Сейчас на первое место вышли не оценки в школе, а общее развитие мышления ребенка, навыки концентрации внимания и способности учиться. Именно поэтому многие родители отправляют детей на курсы по ментальной арифметике и скорочтению. Они считают, что такое обучение имеет важное значение для всей будущей жизни.

Скорочтение для детей не столько умение читать очень быстро, сколько целый комплекс навыков, среди которых отличная память, очень развитое внимание, более широкое поле зрения и, самое главное, умение быстро понимать текст.

Как все это помогает

По отдельности все это очень полезные навыки. Они прекрасно тренируют мышление, логику и внимание, учат быстро воспринимать информацию и работать с ней. Для развития ребенка, для учебы и жизни это огромное подспорье:

- скорочтение улучшает работу с текстовой информацией;

- ментальная арифметика усиливает логическое и образное мышление;

- обе методики тренируют концентрацию и память;

- обе повышают скорость обработки информации.

Естественно, ментальная арифметика – это тоже не просто умение считать в уме. Это система, которая позволяет для начала с помощью физических счетов (абакуса), а потом просто визуализируя их в воображении быстро проводить довольно сложные расчеты. Это прекрасный способ научиться логике, понять основы работы с числами, развитие мышления и даже мелкой моторики.

Главный результат такого подхода к обучению – это прекрасная адаптация ребенка к любым новым задачам, умение буквально за несколько мгновений переключаться между ними и даже разными видами деятельности. Особенно заметно это во время учебы, потому что новый материал осваивается очень быстро и качественно.

Галина Дидан
Журналист

