сегодня 21:40
общество

Китайский Новый год: 7 запретов и 5 традиций, которые принесут удачу

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
В Китае празднование Нового года сильно различается по регионам.

Студентка из Чифэна Чжаому рассказала о традициях родного города в автономном районе Внутренней Монголии. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Праздник начинается с кануна Лунного Нового года и продолжается до восьмого дня по лунному календарю. Вечером накануне мужчины посещают кладбища, чтобы почтить предков, сжигая бумажные «золотые слитки» — символ жертвоприношения божеству богатства.

Семьи накрывают богатый стол и смотрят праздничный концерт. В последующие дни младшие родственники получают хунбао — красные конверты с деньгами от старших, символизирующие благополучие. Традиционная еда включает рыбу для достатка, а в пельмени кладут монетку и нити — символы богатства и долгой жизни. Перед праздником китайцы пишут желания на красной бумаге и наклеивают их на двери или окна для удачи.

Существуют также запреты: в первый день Нового года нельзя подметать пол, принимать лекарства и пользоваться ножницами.

